Homem pensa em se divorciar porque a esposa está ‘traumatizando os filhos com pegadinhas do TikTok

Um homem desabafou no Reddit após acreditar que sua esposa passou dos limites fazendo ‘pegadinhas do TikTok’ com os filhos. Segundo seu relato, as crianças estão ficando traumatizadas com as gravações feitas pela mãe.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, o homem escreveu seu desabafo no Reddit. Ele relatou que a esposa posta vídeos nas redes sociais regularmente. Geralmente ela aborda temas como limpeza, organização e classificação de itens.

No entanto, recentemente ela decidiu que seria engraçado pregar peças em seus filhos, um de 6 e o outro de 1 ano, e compartilhar o conteúdo em seu perfil do TikTok.

“Teve uma vez em que ouvi minha filha de seis anos gritando e chorando porque minha esposa tinha assustado ela. Isso já vem acontecendo há algumas semanas e eu já falei diversas vezes para ela não exagerar”, explicou o homem.

Segundo seu relato a filha não quer mais dormir no próprio quarto porque passou a ter medo de monstros e fantasmas. Mas essa não foi a única ‘travessura’ da mulher.

Para ele o problema todo piorou quando sua esposa fez o filho de um ano do casal chorar e, enquanto ele tentava acalmar a criança, ela ria e editava o vídeo.

Ele pensa em se divorciar caso a esposa não pare com as pegadinhas

“Eu disse a ela que ela precisa parar de traumatizar nossos filhos para entreter seus seguidores. Não está legal. Ela discutiu comigo e eu acabei dormindo no quarto de hóspedes”, desabafou o homem.

Ele ainda disse que ela documenta quase tudo em sua vida para postar nas redes sociais. “Essa não é a primeira vez que brigamos por causa da obsessão dela por redes sociais. Ela mudou muito depois de ganhar alguns milhares de seguidores. Sinceramente, estou considerando me divorciar”.

Confira também:

“O bem-estar dos meus filhos é o mais importante para mim, por isso tenho que colocar os pés no chão e fazer essa bobagem parar”, escreveu.

Ele então questionou os usuários do fórum sobre estar tendo uma atitude correta, ou exagerada, e muitos pareceram apoiar sua postura. Alguns usuários chegaram a disser que a atitude da mulher é “abuso infantil real”.

Um tempo depois ele publicou novamente contando que foi com os filhos para um hotel. “Conversei com minha esposa, ela pediu desculpas e concordamos em conversar mais tarde durante o almoço. Ainda espero poder salvar este casamento. Eu a amo muito, mas ela precisa realmente nos mostrar que mudou por causa de nossos filhos”, finalizou.