Homem usa pizza para fazer um pedido especial

Um homem decidiu que uma pizza seria a forma ideal de marcar uma nova etapa em sua vida. Ele escolheu a iguaria, no sabor pepperoni, para pedir sua namorada em casamento. A pizza, com a mensagem “Marry Me” (Casa comigo?) escrita com rodelas de pepperoni, foi compartilhada em um grupo de Facebook.

A mulher, que publicou a postagem de forma anônima, se disse indignada com a forma como o rapaz propôs casamento a sua namorada.

Conforme publicado pelo Daily Mail, os usuários do Facebook acharam a proposta ‘’criativa e adorável” e brincaram que só poderia ser melhor se o homem tivesse utilizado tacos. A mulher que postou a foto foi criticada pelos demais. Para a grande maioria, o importante é que a proposta seja significativa.

Alguns usuários brincaram com o amor pela pizza, dizendo que aceitariam até mesmo se um estranho propusesse casamento utilizando essa iguaria.

O pedido de casamento foi feito com uma pizza de pepperoni

A fotografia compartilhada mostra o momento em que uma mulher exibe ‘orgulhosamente’ o anel de noivado em frente a uma pizza de pepperoni com o pedido de casamento. Na pizza é possível ler “Marry Me” acompanhado do desenho de um coração.

Confira também:

Os usuários aprovaram a ideia, ressaltando a criatividade do, agora, noivo: “A: claramente ele gastou no anel. B: ele teve tempo de preparar uma pizza especial. C: pizza é bom, mesmo quando não é boa, é boa. D: nem todo mundo espera um pedido de casamento gigante”.

Outro comentou: “Pizza e um anel? Um homem que te alimenta e compra diamantes? Bem, eu definitivamente diria que sim!”