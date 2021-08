Mãe leva tiro na cabeça da filha pequena durante reunião por videoconferência

Os colegas de trabalho de Shamaya Lynn, de 21 anos, testemunharam o momento que em a criança apareceu atrás da mãe na tela do computador, ouviram um forte estouro e a mulher caiu para trás, para não voltar mais à videoconferência.

O acidente ocorreu na última quarta-feira, em Altamonte Springs, na Flórida, Estados Unidos. A polícia não revelou o nome da criança ou sua idade, apenas revelou que trata-se de uma garotinha.

Foram os próprios colegas de trabalho que acionaram a polícia e os paramédicos, que rapidamente chegaram no local e encontraram a jovem com um ferimento de bala na cabeça, e apesar dos cuidados, ela faleceu.

De acordo com a polícia, a arma não estava guardada em lugar seguro e estava carregada, facilitando o acesso da garota e o disparo acidental na própria mãe.

A polícia ainda não sabe se a procuradoria vai apresentar acusações contra alguém pelo porte e manutenção inadequada da arma de fogo.

Embora a idade da criança não tenha sido revelada, os policiais usaram o termo ‘toddler’, usado nos Estados Unidos para crianças que ainda estão aprendendo a andar, com até 3 anos. (Com informações do G1)