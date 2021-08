VÍDEO: mulheres dançam sensualmente em cima de caixão de falecido durante funeral como forma de despedida e registro choca a web

Uma homenagem especial foi prestada ao jovem Cristián Alexis Lamilla Litardo, falecido na cidade de Quevedo, no Equador. Foi nas redes sociais que o vídeo de um grupo de mulheres dançando reggaeton no caixão do falecido viralizou antes de ser enterrado.

Amigos e vizinhos se despediram ao ritmo de “Poblado”, o sucesso de J Balvin, Karo lG e Nicky Jam, como detalhado pelo site Meganoticias.

A dança, acompanhada de tiros para o alto e barulho de motocicletas, provocou críticas negativas dos vizinhos.

Cecilia Litardo, uma tia de “El Russo”, garantiu à mídia equatoriana que seu “sobrinho era uma pessoa feliz e como todos os jovens gostava de sair”.

O vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

E assim foi seu funeral, não houve lágrimas, mas “descontração” enquanto acompanhavam ao cemitério. Confira o registro:

