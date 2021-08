VÍDEO: para evitar assalto, jovem se ‘finge’ de moradora de rua e história dramática se torna viral nas redes sociais

Em uma história intrigante, para evitar um assalto, uma jovem se ‘passou’ por uma moradora de rua recentemente.

E o vídeo do momento se tornou viral nas redes sociais. O arquivo foi compartilhado recentemente pela usuária @ @_party4u no Twitter.

Na postagem, ela conta como conseguiu enganar os dois homens, que estavam em uma moto.

Com muito medo, ela disse que na hora começou a mexer em alguns sacos para tentar despistar os criminosos, o que acabou dando certo.

VÍDEO: para evitar assalto, jovem se ‘finge’ de moradora de rua e história se torna viral nas redes sociais

O vídeo rapidamente se difundiu nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a história já conta com quase 500 mil visualizações. Confira vídeo:

morrendo com a diva pic.twitter.com/XkrSM1mlCE — rafael (@_party4u) August 13, 2021

