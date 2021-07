Vídeo que mostra como sucuri se comporta embaixo d’água surpreende nas redes sociais

Enquanto os avistamentos de sucuris no Brasil continuam surpreendendo, imagens internacionais deste animal, também conhecido como “anaconda”, também fazem sucesso nas redes sociais.

De acordo com o portal India Today, uma gravação que mostra como uma grande sucuri se comporta embaixo d’água viralizou no Instagram e rendeu mais 1,7 milhões de visualizações.

O vídeo publicado por Brian Barczyk, um vlogger que viaja o mundo mostrando suas aventuras com animais, revelou a cobra em um aquário.

Confira as imagens:

Na natureza, as imagens destas cobras podem impressionar ainda mais. Em 2012, o biólogo Daniel De Granville, clicou fotos do momento em que mergulhadores estrangeiros encontraram uma sucuri com cerca de sete metros de comprimento no rio Formoso, em Bonito, a 300 km de Campo Grande.

Daniel De Granville / Photo in Natura

Daniel De Granville / Photo in Natura

Segundo a equipe, o animal não demonstrou agressividade e ninguém foi exposto a uma situacao perigosa.

Confira mais:

Daniel De Granville / Photo in Natura

“É um bicho muito tolerante. Ficamos mais de 40 minutos fotografando, acompanhando. É fundamental que não se bloqueie sua rota de fuga ou tente irritá-la através da manipulação, cutucadas, barulho”, disse em entrevista ao G1.