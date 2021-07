Vídeo mostra momento em que cobra rápida e venenosa persegue criança que brincava fora de casa

Um vídeo que mostra o momento assustador que uma família precisa correr de uma cobra-rei se tornou viral na Internet. A espécie é a maior cobra mortal do planeta e animais de quase 6 metros já foram encontrados na Natureza.

De acordo com o NDTV, o incidente aconteceu em 14 de julho na província de Soc Trang, no Vietnã. Nas imagens é possível ver como uma criança que brincava tranquilamente no chão precisa ser carregada as pressas para dentro de casa.

Confira mais:

O avô do menino foi quem identificou o réptil que se movimentava rapidamente em sua direção. Como havia se recuperado recentemente de um derrame, ele não conseguiu reagir rapidamente e gritou por socorro.

Felizmente, o pai da criança, correu para ajudar e fechar a porta antes que a cobra os alcançasse. A cobra não desistiu até chegar à entrada da residência e tentou se esgueirar por baixo da porta, mas não havia espaço suficiente.

A mordida da cobra-rei libera uma grande quantidade de neurotoxina em uma única mordida, suficiente para matar 20 pessoas, segundo a National Geographic. A vítima terá os centros respiratórios do cérebro afetados, o que causa parada respiratória e insuficiência cardíaca.

Além de ter força para levantar até um terço do seu corpo do chão para atacar, ela também surpreende pela agilidade e rapidez, já que pode chegar a deslizar por 20 km / h.