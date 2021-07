Vídeo choca ao mostrar homem colocando cobra no nariz

Um vídeo que mostra um momento de interação chocante com uma cobra se tornou viral no Instagram esta semana. A gravação mostra como um homem coloca o réptil no nariz enquanto ele se debate violentamente.

De acordo com o Índia Today, a gravação que mostra um encantador de cobras indiano foi motivo de orgulho para o ator Vidyut Jammwal, que escreveu amar seu país na legenda do post. No entanto, alguns seguidores denunciaram que está é uma prática de abusiva com os animais.

Nas imagens, é possível ver como ele coloca o animal no nariz e o retira pela boca enquanto alguém grava. Confira:

Os encantadores de serpentes se estendem para o Paquistão, que faz fronteira com a Índia. Há anos, Iqbal Jogi também se tornou popular na Internet ao aspirar uma cobra pelo nariz. Na época, ele realizava eventos na rua, casamentos e escolas.

O engolidor de cobras revelou usar répteis de até sessenta centímetros de comprimento. Uma vez ele chegou a ser picado por uma cobra venenosa, mas sobreviveu após três dias inconsciente, segundo o NDTV.

“Venho da comunidade de encantadores de serpentes. Embora não seja algo que todos possam fazer, me sinto abençoado por ter me destacado nisso. Tenho orgulho do meu talento. Claro que sei que envolve um grande risco, mas me sinto bem quando as pessoas esperam ansiosamente para ver se a cobra sairá e gritará de empolgação quando virem a cobra e eu vivos”, explicou.