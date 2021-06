Vídeo mostra ataque fatal de sucuri contra outra cobra; ‘elas fazem canibalismo’

Uma cena flagrada em Lucas, Rio Verde, no Mato Grosso, se tornou viral nas redes sociais recentemente. A gravação mostra o momento em que uma sucuri verde ataca e mata uma cobra para se alimentar.

O biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras” por produzir conteúdos sobre o assunto no YouTube, explicou o comportamento “canibal” desta espécie.

Ele pontuou que existem diversos casos de sucuris comendo outras serpentes, inclusive de fêmeas que predam machos da mesma espécie em período de acasalamento.

Confira a cena:

A sucuri verde pode ser menor,no quesito comprimento, do que a píton-reticulada ou píton-real que pode ter mais de 7 metros. No entanto, o critério para eleger a maior cobra do mundo é o tamanho total.

Em comprimento e espessura, esta espécie é a vencedora! É importante recordar que ela não é venenosa e mata suas presas por constrição.

Mais um caso surpreendente de batalha entre cobras

A National Geographic mostrou uma cena inusitada que também surpreendeu nas redes sociais. As imagens revelam como uma píton-reticulada – que mata suas presas por constrição – e uma cobra-rei – cuja apenas uma picada pode matar um elefante – acabaram lutando até a morte.

Confira mais:

A píton comprimiu a cobra-rei com toda sua força, mas acabou levando um bote fatal atrás da cabeça e não resistiu ao veneno mortal.

A King Cobra (the worlds longest venomous snake) has attempted to catch, kill and eat this Reticulated Python (grows to… Publicado por Reptile Hunter en Jueves, 1 de febrero de 2018

“É uma loucura, mas é algo que eu poderia facilmente ver acontecendo… é um mundo perigoso lá fora, comer outras cobras grandes e coisas que podem te matar é normal”, disse Coleman Sheehy do Museu de História Natural da Flórida, que apontou que o confronto provavelmente ocorreu em algum lugar no sudeste da Ásia, onde as duas espécies de cobras disputam.