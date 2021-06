A verdade sobre o vídeo que mostra uma cobra cantando

Um vídeo que aparentemente mostrava uma cobra emitindo um som muito peculiar se tornou viral nas redes sociais. As pessoas se surpreenderam bastante com o fato do animal “cantar” ao se colocar em modo de defesa.

De acordo com o portal News Meter, a origem das gravações foi erroneamente apontada como sendo de uma cobra na cidade de Karimnagar, na Índia. O assunto rapidamente inquietou os indianos e fez as pessoas questionarem se as imagens eram manipuladas ou não.

A verdade sobre a gravação que fez sucesso no YouTube

Além deste vídeo, outro mostrava a mesma cobra interagindo com um humano, mas sem emitir qualquer tipo de som.

Após as dúvidas dos internautas aumentarem cada vez mais, Mike Martin, o dono do perfil que publicou o vídeo, esclareceu que ele era o responsável pelo som.

“Lamento dar a notícia para a internet que a cobra não está cantando. Essa é a minha própria voz sempre que a cobra abre a boca. Aparentemente, isso teve que ser dito depois que isso se tornou viral na Índia e virou notícia”, explicou.

A cobra foi identificada como uma serpente hognose, que tem a fama de “cobra zumbi” por se fazer de morta quanto se sente ameaçada. Veja a cena:

Confira mais:

Ela é capaz de se contorcer como agonizasse, com a boca aberta, língua para fora e pode até expulsar seu trato digestivo, ficando imóvel, mas podendo “voltar à vida” logo e seguida.

Sua outra posição de defesa consiste em inflar o pescoço e abrir a boca, atacando o predador com “cabeçadas”. Ela dificilmente morde e é venenosa, mas não apresenta perigo aos humanos por sua toxina não ser letal.