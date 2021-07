Vídeo mostra como uma das cobras mais venenosas do mundo rouba a cena enquanto homem toca violão

Existem canais de vídeo sobre tudo na Internet, inclusive com animais venenosos perigosos. Recentemente, um vídeo se tornou viral no TikTok ao mostrar como uma das cobras mais venenosas do mundo rouba a cena enquanto um jovem toca violão.

De acordo com o portal Dream, a gravação foi publicada por @chand_feriza. Confira:

O jovem convive diariamente com a cobra-rei cuja mordida possui uma quantidade de neurotoxina suficiente para matar 20 pessoas, afetando o sistema nervoso, principalmente o centro respiratório do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.

Chad demonstra muita intimidade com a cobra em seus vídeos e revelou que ela foi resgatada de uma multidão que queria matá-la.

