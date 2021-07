Vídeo mostra som emitido por cobra em modo de defesa que impressionou as redes sociais

As cobras podem intimidar bastante quando estão em modo de defesa e ataque. Esta semana, uma serpente da espécie Dasypeltis scabr, também conhecida como a cobra-comedora-de-ovos, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar como ela confronta seus inimigos.

No Instagram real_nature, a cobra que possui pequenos dentes ou nenhum, é vista emitindo um som que vem nada menos do que de suas escamas grossas e ásperas. Quando elas são sacudidas e esfregadas uma na outra, criam um ruído que até parece um assobio.

O vídeo mostra como ela ainda dá botes com sua boca escura e aberta. Confira:

De acordo com o portal In Natura List, elas se alimentam de vos de diferentes tamanhos e primeiro provam o cheiro do ovo para se certificar de que ele não está estragado ou em desenvolvimento.

Suas mandíbulas são elásticas e ela possui projeções ósseas que esmagam a casca do ovo, então o conteúdo é engolido e a casca é regurgitada.

Ela não é a única que usa uma estratégia inusitada para afugentar predadores

A cobra Hognose é um animal que também emite um tipo de assobio e chega a inflar o pescoço como uma naja. Ela raramente morde e costuma atacar por meio de “cabeçadas”.

Confira mais:

Quando nada disso funciona, esta espécie começa a encenar um teatro para fingir que está morrendo. Dessa maneira, ela começa a se contorcer como se sentisse dor e agonia, com a boca aberta para cima, língua de fora e pode até expulsar seu trato digestivo.