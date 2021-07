Mulher flagra homem a chamando de ‘gorda’ durante voo

Ewing Landen teve uma experiência um tanto quanto diferente durante um voo. No vídeo gravado por ela, e que conta com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok, ela conta sobre o momento no qual percebeu que o homem, sentado ao seu lado, escrevia mensagens chamando-a de ‘gorda’.

“Ele está com o telefone bem na frente dele, tipo, onde eu posso ver”, descreveu a mulher. O episódio teria acontecido no mês passado, durante um voo partindo de Nashville, conforme informa o New York Post.

No vídeo ela conta em detalhes o que aconteceu. Durante o voo ela flagrou o momento em que o homem, sentado ao seu lado, respondia mensagens de sua namorada. Em uma pergunta sobre ‘como estava sendo o voo’ o homem respondeu “muito apertado com essa gorda do meu lado”. É possível ler claramente a mensagem na foto feita por Ewing.

A mulher sentiu-se envergonhada e revoltada com o que leu. Segundo ela, as mensagens não pararam por aí. “Ele começou a mandar mensagens sobre como eu era gorda e sobre como ele odeia estar em voos pequenos com pessoas gordas ao lado”. Ofendida com o que leu, a mulher finaliza seu vídeo enviando uma mensagem direta à companheira do homem: “Se você ou sua namorada verem isso, saiba que seu namorado é um babaca!”.

A reação dos TikTokers

Diante do vídeo postado por Ewig, os usuários do TikTok simpatizaram com sua situação e enviaram diversos comentários sobre como lidariam caso algo do tipo acontecesse com eles. Um deles sugeriu que, quando a comissária de bordo se aproximasse, ela deveria ter pedido uma “coca diet” por causa do seu “problema de peso”. Enquanto outra usuária citou que a namorada do rapaz deveria ficar com vergonha de uma atitude dessas por parte do companheiro.

Por outro lado, muitos comentaram sobre a aparência de Ewig, que não parece estar acima do peso. Desta forma, acreditaram que o homem estava fingindo que ela era gorda para amenizar o ciúme de sua namorada. “Ele pensava que você é bonita, mas a namorada dele é tão insegura que não confia nele”, comentou um usuário do TikTok.

Confira também:

“Sim, você é linda. Parece que ele já teve problemas com a namorada antes, mas isso não tinha ligação com você. Lamento que tenha lido isso”, respondeu outra pessoa. Diante das mensagens de apoio, Ewig agradeceu: “Obrigada a todos pelos comentários amáveis”.

Fatos como este infelizmente são mais comuns do que parece. Recentemente, uma pessoa procurando emprego recebeu uma mensagem de seu possível empregador a descrevendo como uma pessoa “não tão fofa”.

https://www.metroworldnews.com.br/estilo-vida/2021/07/20/conversar-com-seus-animais-de-estimacao-pode-ser-sinal-de-inteligencia.html