Uma vida sem homens ou rotina de skincare? Descubra o segredo da aparência jovial da freira sucesso no TikTok

Uma freira de Nova Jersey viralizou no TikTok. A freia, irmã Monica, de 55 anos, compartilhou sua rotina de skincare com os seguidores, mas eles insistem que a aparência jovial dela é por ela seguir uma vida sem homens.

Depois de receber diversos questionamentos sobre os cuidados que tem com sua pele, a freira decidiu abrir o jogo com seus seguidores e revelou uma rotina simples que consiste em dois passos: evitar a luz solar direta, que faz com que ela tenha enxaquecas, e lavar a pele com um sabonete suave.

Freira desde 2012, irmã Monica se comprometeu com sua religião depois de abandonar o emprego como editora de fotos, conforme informa a reportagem do Daily Mail. Atualmente seu TikTok, @nunsenseforthepeople, tem mais de 48.000 seguidores. É por este perfil que ela compartilha informações e curiosidades sobre a vida no convento.

Skincare ou uma vida sem homens?

Em uma das postagens mais recentes, a freia explica que não tem uma rotina de cuidados com a pele, mas admite ter menos rugas que outras pessoas com a mesma idade. A irmã Monica explicou que não usa produtos de beleza, mas que lava o rosto diariamente com sabonete líquido para bebês e grava vídeos com pouca luz para proteger a pele. Ela também aconselhou seus seguidores a usarem guarda-sol.

@nunsenseforthepeople I thought people would be asking questions about transubstantiation and Gregorian chant, but the ladies want the nunly skincare tips. #nunsoftiktok ♬ original sound – Claudette Powell

Surpresa com o fato de as pessoas pensarem que era mais jovem do que realmente é, a irmã brincou “Pessoalmente, garanto que você olharia para mim e direita ‘aquela mulher tem 55 anos”.

Um de seus seguidores afirmou que o segredo para sua aparência jovem está no fato da irmã não precisar lidar constantemente “com a audácia dos homens”. Ao que outros seguidores concordaram, “Aposto que renunciar aos homens também ajuda”.

Diante dos comentários, a irmã Monica respondeu “Não vou mentir. Acho que a ausência de estresse no relacionamento ajuda”. Surpresa com os comentários e o sucesso do vídeo, a freira afirmou estar impressionada com a gentileza e solidariedade das pessoas no TikTok.