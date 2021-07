Vídeo que surpreende ao mostrar a reação de uma cobra cascavel ao ser capturada se torna viral

Um vídeo que mostrou a reação de uma cobra “de barriga cheia” ao ser capturada se tornou viral nas redes sociais. As imagens foram publicadas no Twitter.

De acordo com o TV 9, a cena foi gravada em Maharashtra, na Índia. Uma família ouviu sons vindos do galinheiro e se deparou com uma cobra, identificada como uma cascavel.

Após chamar um especialista para capturar o animal selvagem, foi descoberto que a cobra tinha se alimentado com os ovos da ave.

A cobra foi posteriormente solta na selva e o vídeo fez sucesso nas redes sociais. Confira:

चंद्रपुर में एक कोबरा सांप को मुर्गी के अंडे चुरा कर खाना काफी महंगा पड़ गया. जहरीले कोबरा ने मुर्गी के 10 अंडो को निगल लिया फिर एक के बाद एक अंडे को अपने पेट से बाहर निकालने लगा. यह वीडियो हर किसी को हैरान कर देगा. pic.twitter.com/CXVcoLax2X — vikas rajurkar (@rajurkar_vikas) June 29, 2021

De acordo com o portal Pets On, na natureza, as cobras regurgitam seus alimentos para desviar energia das funções digestivas e usá-las para escapar de um predador. Isso também pode acontecer quando a refeição é grande demais.

Confira mais:

Não é incomum que cobras se alimentam de ovos de outros animais e sejam atraídas por eles. A cobra- rei, pode chegar também a comer outras cobras e seus ovos- elas apenas não se alimentam os próprios ovos.