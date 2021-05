Vídeos mostram incêndio no estádio do Real Madrid antes da sua reabertura

Imagens do incêndio que teve origem no interior do estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, foram divulgadas nas redes sociais.

🇪🇸 | URGENTE: Se produce un incendio en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. pic.twitter.com/rPAKHM9FjJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 26, 2021

De acordo com o portal Pulzo, o corpo de bombeiros da capital espanhola conseguiu extinguir o incêndio que felizmente não deixou vítimas.

💥 ÚLTIMA HORA | Declarado un pequeño incendio en las obras del Santiago Bernabéu



🏟️ La columna de humo es visible en las zonas cercanas al estadio



📽️ @Pablosaez__ pic.twitter.com/fLffZCSITn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2021

A nuvem de fumaça se espalhou por vários metros, não durou muito graças à ação rápida para apagar o fogo.

As obras de remodelação do estádio começaram a 24 de junho de 2019 com um projeto que levou o Real Madrid a disputar os jogos da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões na cidade desportiva de Valdebebas.