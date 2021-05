Vídeo: Pedestres são surpreendidos por inusitada ‘chuva de faíscas’; assista

Qual seria a sua reação se estivesse caminhando e fosse surpreendido por uma “chuva de faíscas”? Caso esteja com dúvidas ou prefira não responder, um fato registrado recentemente na cidade de São Petersburgo, na Rússia, foi compartilhado em um vídeo no Twitter e desde então tem repercutido entre os internautas.

Para quem está curioso em entender o que aconteceu, na gravação, que já conta com diversas visualizações e comentários, é possível ver que um homem caminha tranquilamente com seu guarda-chuva, quando de maneira inesperada começa uma espécie de “chuva de faíscas”. Ao analisar as imagens, pode-se notar outra pessoa, porém esta sem nenhuma proteção.

Não foram revelados detalhes se alguém sofreu algum dano ou ferimento devido ao ocorrido.

Afinal, o que causou este evento?

De acordo com informações compartilhadas pelo portal Heraldo de México, o evento trata-se de uma tempestade elétrica, na qual nesta oportunidade vários relâmpagos atingiram a cidade de São Petersburgo.

Sobre a “chuva de faíscas”, esta situação foi possível uma vez que um relâmpago sofreu um impacto com uma estrutura metálica que fica no alto de um prédio e então se “distribuiu”, resultando nas imagens que podem ser vistas no vídeo.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Lluvia de chispas en San Petersburgo durante una tormenta eléctrica 😱😱😱 pic.twitter.com/M89Nh9jCDM — El Marqués de las Zorreras (@EZorreras) May 20, 2021

