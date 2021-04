Em um cenário com um galo e um crocodilo, quem você acredita que pode facilmente se tornar a próxima refeição? Embora o contrário não tenha acontecido, isso por questões evidentes, um vídeo que foi compartilhado no YouTube mostra como um galo escapa do ataque de um crocodilo.

Na gravação, pode-se notar que a ave está parada em cima do réptil, aparentemente tranquila, quando resolve descer e seguir seu caminho. Aproveitando esta oportunidade, o crocodilo tenta atacá-la, mas por sorte a ave acaba escapando.

Embora os crocodilos sejam por diversas vezes animais ágeis e que protagonizam ataques certeiros, não são incomuns os casos em que outras espécies conseguem escapar de se tornarem a próxima refeição.

Fique atento e se proteja

Neste caso do vídeo, o animal estava, possivelmente, em seu habitat, porém, caso depare com esta ou outra espécie selvagem fora de sua zona, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção.

Além disso, vale ressaltar que nestes tipos de situações, semelhantes às reproduzidas na gravação, não deve haver nenhum tipo de intervenção humana, pois trata-se de um retrato do reino animal.

Por fim, ficou curioso e quer conferir como tudo aconteceu? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

