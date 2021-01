Pulmões de pacientes curados da Covid-19 ficam com mais danos que os dos fumantes

Muitas sequelas da Covid-19 ainda são desconhecidas. Recentemente, uma cirurgiã dos Estados Unidos fez um alerta sobre os riscos que a doença oferece aos nossos pulmões.

Para isso, a especialista comparou radiografias de pulmões de três grupos diferentes de pessoas: saudáveis, fumantes e curados da Covid-19. O resultado do estudo é alarmante:

“Os pulmões pós-Covid-19 parecem piores que os pulmões dos fumantes. Eles coagulam e entram em colapso. Vem a falta de ar, que não passa.” – Declarou Brittany Bankhead-Kendall, professora da Texas Technical University. “Todos estão muito preocupados com a mortalidade, é claro. Mas isso será um grande problema para os sobreviventes.” – Continuou.

Segundo a médica, que tratou centenas de pacientes com a Covid-19, até 80% dos infectados assintomáticos sofrem danos semelhantes aos pulmões: “Muitas pessoas dizem que estão bem, que não estão sentindo mais nada. Entretanto, quando você faz um raio-x de tórax, elas estão muito mal.”

De acordo com o Clarín, os pulmões de um paciente saudável deve parecer limpo, com muitos espaços pretos, onde fica o ar. Já os pulmões de um fumante apresenta linhas brancas, como uma espécie de névoa, um indicativo de cicatrizes e congestão. No entanto, os pacientes pós-Covid-19 apresentam pulmões que parecem ser quase completamente brancos, ou seja: gravemente danificados.

Por isso, a médica insiste que é necessário tomar todas as medidas necessárias para evitar o contágio, pois as consequências no organismo podem ser irreversíveis, mesmo para pacientes assintomáticos. Os danos podem ser permanentes, trazendo complicações com o tempo.