Pai mata filho de 9 anos e se suicida para evitar que a criança fosse vacinada contra a Covid-19

Um executivo antivacina assassinou seu filho de 9 anos e se suicidou por medo da criança ser vacinada contra a Covid-19. O caso aconteceu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos.

Segundo o Strambotic, os corpos de Stephen O'Loughlin e de seu filho Pierce foram encontrados com ferimentos de bala. De acordo com a reconstrução feita pela polícia local, o homem de 49 anos atirou em seu filho e depois cometeu suicídio.

O advogado de Lesley Hu, mãe de Pierce, declarou que O'Loughlin sofria de uma doença mental não diagnosticada, que o fazia ficar paranóico com vacinas e obcecado com a saúde de seu filho. Os dois estavam divorciados desde 2016, mas ela buscava a guarda exclusiva do filho para livrá-lo da interferência do ex-marido.

A mulher explicou que O'Loughlin nunca permitia que Pierce fosse vacinado, alegando que ele havia sofrido efeitos colaterais graves das vacinas que tomou quando bebê, incluindo vômitos e perda dramática de peso.

Segundo ela, tudo começou quando O'Loughlin ingressou em um grupo de "nova era e autoajuda" em 2012 e, desde então, estava convencido de que o governo controla as mentes dos estadunidenses.