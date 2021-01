Cientistas afirmam que existem restos de dinossauros na Lua

Graças a um artigo científico que começou a circular recentemente nas redes sociais, as pessoas estão aprendendo algo que o que os astrofísicos e os astronautas já sabem há muito tempo: existem restos de dinossauros na Lua.

Segundo o IFLS, os dinossauros chegaram ao único satélite natural da Terra 65 milhões de anos antes do astronauta americano Neil Armstrong, que deu seu “grande salto para a humanidade” no dia 20 de julho de 1969. Mas como eles chegaram lá?

Quando planetas como o nosso são impactados por corpos grandes e rápidos vindos do espaço, o impacto pode fazer com que detritos sejam ejetados em velocidade de escape (11,2 quilômetros por segundo) e deixem totalmente a nossa atmosfera, caindo em outros corpos celestes. De acordo com pesquisas recentes, é possível que até mesmo microorganismos sobrevivam à jornada da Terra para outros planetas quando estão escondidos em rochas.

Ou seja: quando o meteoro que extinguiu os dinossauros se chocou com a Terra, pedaços de seus ossos foram enterrados na Lua e, provavelmente, em Marte.