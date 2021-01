Fotos: a moda da 'barba de rabo de macaco', que desponta como tendência em 2021

Uma nova tendência de pelos faciais para os homens está surgindo em 2021: a barba de ‘rabo de macaco’.

Como o próprio nome sugere, a barba tem o formato de um rabo de macaco, que parece se enrolar no rosto do usuário. Segundo o Daily Star, muitas pessoas confinadas por causa da pandemia estão cortando o próprio cabelo e experimentando novos looks.





"A próxima guerra civil será travada por pessoas que gostam daquela terrível barba de macaco". – Brincou um usuário no Twitter.

Embora a barba de macaco seja uma tendência de 2021, o estilo pode ser rastreado até setembro de 2019, quando o jogador de beisebol Mike Fiers, dos Estados Unidos, lançou o corte. E você, o que acha?