Mulher de 29 anos é agredida com socos, chutes e pedradas por homem que se recusou a pagar programa sexual em MG

Na última segunda-feira, dia 25 de novembro, uma mulher, de 29 anos, foi agredida por um homem no perímetro urbano da BR-116, na altura do bairro JK III, em Governador Valadares, município no interior do estado de Minas Gerais. As informações são do G1.

ANÚNCIO

Conforme relatado pela vítima à polícia militar, a motivação do crime foi porque o agressor, de 35 anos, não quis pagar por um programa sexual contratado com ela.

De acordo com a polícia, após receberem a informação de que duas pessoas brigavam na rua, os agentes foram até o local. Lá, encontraram a mulher caída à margem da via, ensanguentada, e com ferimentos na cabeça.

Leia também:

VÍDEO: Imagem mostra adolescente em carro horas antes de ser estuprada, atropelada e morta em MG

Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado submerso no rio após desaparecer em MG

Homem de 45 anos é preso em flagrante após matar a própria companheira com golpes de bastão de madeira em MG

ANÚNCIO

Ela estava consciente e contou que o agressor contratou um programa sexual com ela no valor de R$ 50. No entanto, após consumarem o ato, o homem se recusou a efetuar o pagamento.

Ele então agrediu a vítima com socos, chutes e pedradas na cabeça e, em seguida, fugiu. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Municipal.

Na unidade hospitalar, a vítima contou que é moradora em situação de rua e trabalha fazendo programas.

Já o agressor, foi localizado e preso no bairro Carapina horas depois por policiais que fizeram diligências. No boletim de ocorrência, o crime foi classificado como lesão corporal.