VÍDEO: Imagem mostra adolescente em carro horas antes de ser estuprada, atropelada e morta em MG

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos de vida da adolescente Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra, de 15 anos, que foi estuprada, atropelada e morta após participar de uma festa em Sete Lagoas, em Minas Gerais. A garota apareceu em um carro com os dois suspeitos do crime (veja abaixo), sendo que foi achada sem vida algumas horas depois. A dupla foi presa.

Sophia Louise saiu de casa para ir à festa na noite do último sábado (23), sem o consentimento da mãe. Já no local, ela enviou o vídeo para tranquilizá-la. Porém, a garota não voltou para casa.

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente deixou a festa e, na manhã de domingo (24), foi vista= em um carro, um Honda Civic prata, acompanhada de Ulisses Roger Pereira Cruz, de 24 anos, e Gabriel Carvalho Medeiros, de 21.

O corpo da vítima foi achado seminu e caído em um lote no bairro Jardim Arizona ainda na manhã de domingo. Uma testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que os socorristas constataram que a adolescente já estava morta.

Uma perícia feita no corpo apontou que a garota apresentava um corte profundo no pescoço, além de marcas aparentes de pneu. Além disso, dois pedaços de plástico na cor prata, que podem ser de um para-choque, foram recolhidos no local.

Prisão dos suspeitos

A Polícia Militar passou a realizar diligências e prendeu os dois suspeitos, sendo que um deles estava com o Honda Civic com avarias no para-choque.

Inicialmente, eles negaram o crime. Porém, na delegacia, Ulisses acabou confessando que eles estupraram a vítima, a mataram com uma facada no pescoço e simularam um atropelamento.

O detido contou à polícia que esteve na festa, acompanhado de Gabriel e Sophia Louise, mas que deixou a garota em uma praça no Centro da cidade. Porém, foi questionado sobre os danos em seu veículo, ficou nervoso e confessou ele e o amigo estupraram e mataram a vítima.

Depois do crime, eles decidiram simular um atropelamento, passando com o carro por cima do corpo da adolescente, e escrevendo as iniciais CBC no chão, tentando ligar o crime à facção criminosa Comando do Bairro do Carmo.

“Os dois suspeitos foram encaminhados em flagrante, sendo que um deles permaneceu em silêncio. Contudo, o veículo foi localizado na residência desse suspeito e estava com o para-choque bastante danificado e sinais de sangue sobre os pneus. O outro suspeito negou o seu envolvimento. Contudo, há informações de que ele teria dado o ‘Boa Noite, Cinderela’ para a vítima na festa, bem como ele foi visto dentro do veículo”, disse a delgada Fernanda Mara de Assis Costa, responsável pelo caso, à “Itatiaia”.

Ambos os suspeitos foram presos por homicídio qualificado, com os agravantes de feminicídio e meio que impossibilitou a defesa da vítima, além de estupro.

As defesas dos suspeitos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.