Adolescente é estuprada, atropelada e morta após festa em MG; ela enviou vídeo para mãe horas antes

A Polícia Civil investiga a morte da adolescente Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra, de 15 anos, que foi estuprada e atropelada após participar de uma festa em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Horas antes de ser achada sem vida, quando ainda estava na comemoração, ela gravou um vídeo e enviou para a mãe (assista abaixo). A suspeita é de que a garota foi dopada antes de ser assassinada, sendo que dois suspeitos foram presos.

Sophia Louise saiu de casa para ir à festa na noite do último sábado (23), sem o consentimento da mãe. Já no local, ela enviou o vídeo para tranquilizá-la. Porém, a garota não voltou para casa e, na manhã de domingo (24), um homem achou a vítima seminua caída em um lote no bairro Jardim Arizona. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que os socorristas constataram que ela já estava morta.

Uma perícia feita no corpo apontou que a garota apresentava um corte profundo no pescoço, além de marcas aparentes de pneu. Além disso, dois pedaços de plástico na cor prata, que podem ser de um para-choque, foram recolhidos no local.

A Polícia Militar passou a realizar diligências e descobriu que a adolescente estava na festa com Ulisses Roger Pereira Cruz, de 24 anos, e Gabriel Carvalho Medeiros, de 21, sendo que os três deixaram o local em um Honda Civic prata. Ambos foram localizados e presos.

Inicialmente, eles negaram o crime. Porém, na delegacia, Ulisses acabou confessando que eles estupraram a vítima, a mataram com uma facada no pescoço e simularam um atropelamento.

“Os dois suspeitos foram encaminhados em flagrante, sendo que um deles permaneceu em silêncio. Contudo, o veículo foi localizado na residência desse suspeito e estava com o para-choque bastante danificado e sinais de sangue sobre os pneus. O outro suspeito negou o seu envolvimento. Contudo, há informações de que ele teria dado o ‘Boa Noite, Cinderela’ para a vítima na festa, bem como ele foi visto dentro do veículo”, disse a delgada Fernanda Mara de Assis Costa, responsável pelo caso, à “Itatiaia”.

Ambos os suspeitos foram presos por homicídio qualificado, com os agravantes de feminicídio e meio que impossibilitou a defesa da vítima, além de estupro. As defesas dos suspeitos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Como a menor foi morta?

Ulisses contou à polícia que esteve na festa, acompanhado de Gabriel e Sophia Louise, mas que deixou a garota em uma praça no Centro da cidade. Porém, foi questionado sobre os danos em seu veículo, ficou nervoso e confessou ele e o amigo estupraram e mataram a vítima.

Depois do crime, eles decidiram simular um atropelamento, passando com o carro por cima do corpo da adolescente, e escrevendo as iniciais CBC no chão, tentando ligar o crime à facção criminosa Comando do Bairro do Carmo.

No domingo, uma câmera de segurança registrou quando Ulisses deixou Gabriel em casa, sendo que seguia acompanhado por Sophia Louise, que estava no banco do carona. A polícia ainda apura se a garota já estava morta naquele momento ou se foi assassinada depois disso.