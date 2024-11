Homem é denunciado pela própria companheira por tentativa de estupro contra a enteada de 10 anos no litoral de SP

Na última terça-feira, dia 12 de novembro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, denunciou o próprio companheiro após flagrá-lo em situação suspeita com a enteada de 10 anos. As informações são da Band.

O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, aconteceu por volta das 4h, na Rua Paranaense, no Bairro Estufa, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou à polícia que convive com o suspeito há cerca de sete anos. Segundo ela, na noite dos fatos, eles estavam tomando cerveja quando o homem demorou a retornar de um cômodo da casa.

Ao procurá-lo, a mulher o encontrou no quarto do casal, deitado ao lado da menina, com as calças abaixadas e tocando a criança. Após ser flagrado, o suspeito fugiu do local. A polícia foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

A vítima não sofreu ferimentos e foi conduzida junto com a mãe para a Delegacia de Polícia de Ubatuba para o registro da ocorrência.

O caso foi enquadrado como tentativa de estupro de vulnerável e será investigado pela Delegacia de Polícia de Ubatuba. Até o momento, o homem não foi localizado.

