Homem suspeito de estuprar a esposa é morto após ser linchado por grupo de encapuzados

Um homem de 36 anos foi morto após ser alvo de linchamento na noite da última terça-feira, dia 12 de novembro. Conforme informações do Estado de Minas, o caso ocorreu no bairro Dona Silvia, na cidade de Sete Lagoas (MG). A principal suspeita é de que a vítima tenha sido linchada por um grupo encapuzado após agredir e estuprar a própria esposa.

Quem revelou a possível motivação para o crime foi a esposa da vítima. Segundo ela as agressões começaram no início do relacionamento, há seis anos, mas como o marido realizava diversas ameaças contra seus filhos ela optou por não o denunciar à Polícia.

Na última sexta-feira, 8 de novembro, a mulher conta que começou a ser agredida novamente pelo marido. As agressões seguiram até o sábado (9), quando ela foi estuprada e proibida de sair de casa até que os hematomas espalhados por seu corpo não estivessem mais visíveis. Para ela, os gritos durante os abusos podem ter chamado a atenção dos vizinhos e motivado o linchamento.

Ele tentou fugir

O linchamento aconteceu na noite do dia 12 de novembro, quando um grupo de oito pessoas encapuzadas e armadas com pedaços de madeira e barras de ferro forçaram a entrada na casa. O homem foi pego e agredido no local. Ele tentou sair do imóvel, mas foi perseguido pelo grupo que seguiu desferindo diversos golpes na região de sua cabeça.

A versão apresentada pela esposa foi confirmada por testemunhas, que disseram ter escutado diversas agressões verbais e gritos que indicavam que ela era constantemente violentada pelo homem em questão.

Ela foi atendida no hospital municipal para tratamento dos diversos hematomas, enquanto o homem também chegou a receber atendimento hospitalar, mas morreu pouco tempo após dar entrada no hospital.