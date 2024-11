‘Triângulo amoroso’: mãe de comerciante morto pede respeito após receber fotos do corpo: “Me dói”

Rosemary Ronconi, mãe do comerciante Igor Peretto, lamentou nas redes sociais após receber fotos do corpo do filho morto; MP diz que ele foi vítima da viúva, irmã e cunhado

Rosemary Ronconi, mãe do comerciante Igor Peretto, de 27 anos, que foi morto a facadas em um apartamento, em Praia Grande, no litoral paulista, em agosto passado, usou as redes sociais para pedir respeito e empatia. Ela disse que recebeu pela internet fotos que mostram o corpo do filho no Instituto Médico Legal (IML), mas ressaltou que não quis vê-lo sem vida em nenhum momento. A viúva, a irmã e o cunhado da vítima respondem pelo assassinato dele.

“Estou muito chateada com esse pessoal sem noção que tem capacidade de mandar as fotos do meu filho no IML [Instituto Médico Legal]. Tenham respeito por mim! Se eu não quis ver até hoje é porque me dói. Então não me enviem e nem me traga notícias de quem está enviando! O processo é aberto, eu sei, mais [sic] ver é opcional e decidi não ver. Me respeitem”, escreveu Rosemary em seu Instagram.

Rosemary Ronconi, a mãe do comerciante Igor Peretto, pediu respeito nas redes sociais após receber fotos do corpo do filho (Reprodução/Instagram)

Na postagem, a mulher pediu desculpas aos seguidores que gostam de ver sua rotina com o neto, mas destacou que iria privar a conta. “Vi que aqui muitos não têm o mínimo de empatia (...) Infelizmente me dói e, no momento, vou me afastar dessa rede social”, disse ela.

Igor Peretto, que era irmão do vereador Tiago Peretto (União Brasil) de São Vicente (SP), foi morto no último dia 31 de agosto, no apartamento da irmã, Marcelly Peretto. Conforme o Ministério Público de São Paulo, o rapaz foi vítima de um plano armado pela irmã, pela viúva, Rafaela Costa, e pelo cunhado, Mario Vitorino, que vivam um “triângulo amoroso”. A acusação ressalta que o crime foi cometido para que eles obtivessem “vantagens financeiras”.

Na data do crime, Rafaela esteve no local pouco antes, mas foi embora, sendo que minutos depois o comerciante chegou ao local com Mario. Depois que a vítima foi morta, a irmã e o cunhado também deixaram o local.

A polícia encontrou o corpo de Igor caído em um quarto, próximo da janela. O imóvel estava revirado, indicando que houve luta corporal, além de muitas marcas de sangue. Logo, após as análises das imagens de câmeras de segurança, o trisal foi considerado suspeito pelo caso e foi preso.

Conforme o MP-SP, a existência de Igor era um “empecilho” para o “triângulo amoroso” vivido pela viúva dele e os parentes. Além disso, caso o comerciante morresse, Mario poderia assumir a liderança de uma loja de motocicletas que ambos tinham como sócios, enquanto Rafaella receberia os demais bens da vítima como herança.

“Marcelly, que se relacionava com os dois beneficiários diretos, igualmente teria os benefícios financeiros”, ressaltou a denúncia.

O MP-SP pediu à Justiça que os suspeitos sejam julgados por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. “O crime foi cometido por motivo torpe, pois Mário, Rafaela e Marcelly consideraram Igor um empecilho para os relacionamentos íntimos e sexuais que os três denunciados mantinham entre eles”, destacou a denúncia.

Não há previsão de quando a Justiça vai analisar o material apresentado pelo MP-SP. As defesas dos denunciados não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Igor Perreto (à esquerda) morreu vítima de plano armado pela esposa, a irmã e o cunhado, em Praia Grande, no litoral de SP (Reprodução/Redes sociais)

Trisal se reuniu após o crime

Segundo a denúncia, Rafaela foi até o apartamento de Marcelly, no dia 31 de agosto deste ano, mas deixou o local 13 segundos antes de Igor chegar com Mario. Minutos depois, a irmã da vítima e o cunhado também foram embora do local, sendo que neste momento o comerciante já estava morto.

Marcelly e Mario foram até outro apartamento, mas deixaram o local logo depois e seguiram até um posto na Rodovia Governador Carvalho Pinto, no km 124, em Caçapava, no interior de São Paulo, onde se encontraram com Rafaela. Lá, a viúva abandonou o carro em que estava e seguiu com os amantes.

Algumas horas depois, eles chegaram a Campos do Jordão, também no interior paulista, onde a irmã da vítima teria entrado em um carro por aplicativo e retornado para Praia Grande. Enquanto isso, Mario e Rafaela se hospedam em um motel em Pindamonhangaba (SP). Naquela mesma data, eles abandonaram o carro do cunhado na cidade e sumiram.

A investigação logo apontou o trio como suspeito pelo crime, sendo que as mulheres se entregaram à polícia no último dia 6 de setembro. Já Mario foi preso no dia 15 daquele mês, escondido na casa de um tio de Rafaela, em Torrinha (SP).