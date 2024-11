Homem de 45 anos é preso em flagrante após matar a própria companheira com golpes de bastão de madeira em MG

No último sábado, dia 16 de novembro, um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante após confessar ter matado a própria companheira, no bairro Iate Clube, na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, município do Estado de Minas Gerais. As informações são do portal G1.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Militar, (PM) a equipe policial já conhecia o local por causa de uma outra ocorrência de violência doméstica registrada no dia 18 de julho deste ano.

Conforme informado pela Polícia Civil, a ocorrência registrada foi uma discussão do casal registrada pela Polícia Militar após uma denúncia feita pela mãe da mulher.

Ainda segundo a PM, o irmão do suspeito, que não teve a identidade divulgada, entrou em contato com os agentes após ter recebido uma ligação de vídeo do irmão confessando ter assassinado a companheira.

Leia também:

Homem de 34 anos bate a cabeça da própria companheira várias vezes contra a parede e é preso em Andradina, SP

A equipe policial foi até o local ao receber a informação e encontrou a vítima, de 34 anos, deitada, sem sinais vitais, com hematomas e marcas indicativas de agressões graves.

ANÚNCIO

Após as diligências, o suspeito foi encontrado escondido em uma propriedade vizinha e tentou resistir à prisão. No entanto, ele foi contido pela polícia. Aos militares, o homem confessou o crime relatando que agrediu a vítima com um bastão de madeira depois de uma discussão.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre (MG) para os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi levado ao sistema prisional em Pouso Alegre. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi liberado para a funerária de plantão.