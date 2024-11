Homem de 34 anos bate a cabeça da própria companheira várias vezes contra a parede e é preso em Andradina, SP

Na noite da última sexta-feira, dia 15 de novembro, um homem, de 34 anos, foi preso após bater a cabeça da própria companheira contra a parede diversas vezes, em Andradina, município do estado de São Paulo. As informações são do G1.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, que não teve a identidade divulgada, contou que o companheiro chegou em casa embriagado e, após uma discussão entre os dois, ele começou a bater a cabeça dela várias vezes contra a parede.

A agressão só terminou quando uma idosa, que mora no local, interveio. O homem, que também não teve o nome revelado, ainda ameaçou a vítima para que ela não acionasse a polícia.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberada após tomar medicação. O homem foi preso por violência doméstica e ameaça.

Mulher de 33 anos fica em estado grave após ser esfaqueada pelo próprio companheiro no interior de SP

Na última quinta-feira (14), uma mulher de 33 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo próprio companheiro, no bairro São José, em Araçatuba, município no interior do estado de São Paulo. O homem foi preso. As informações também são do portal G1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a mulher sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

Os policiais militares conseguiram localizar o suspeito, de 58 anos, que não teve o nome divulgado, nas proximidades do bairro a partir de características informadas por testemunhas.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com o documento policial, o acusado, que foi encontrado com manchas de sangue nos sapatos, e aparentemente sinais de embriaguez, apresentou versões desconexas sobre o crime.

Leia: Mulher de 33 anos fica em estado grave após ser esfaqueada pelo próprio companheiro no interior de SP; o homem foi preso