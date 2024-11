De líder religioso a acusado por violência doméstica: morte do Pastor Rina repercute nas redes

Após a confirmação da morte de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, as redes sociais foram tomadas por mensagens de relembrando a história de vida do pastor. Em meio a internautas elogiando a história de superação do criador da Igreja Bola de Neve, algumas pessoas relembraram o posicionamento político do líder religioso e uma recente acusação de violência doméstica contra sua ex-esposa, a pastora e cantora gospel, Denise Seixas.

Entre diversas mensagens compartilhadas, usuários das redes sociais pediram por compreensão e compaixão diante do momento pelos quais os familiares do pastor estão passando. “Acredito que não é hora de julgar o falecido Rina. Os amigos e familiares dele, membros da Bola de Neve, e outros que gostavam dele estão nas redes sociais e precisam de apoio e compaixão. O momento é de consternação e solidariedade, não de acusações e julgamentos”, pediu um internauta.

No entanto, mesmo após publicações pedindo por “respeito ao momento”, diversos perfis relembraram as recentes acusações de violência doméstica feitas por Denise Seixas, ex-esposa do apóstolo. “O pastor Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, morreu de acidente de moto. Ele estava afastado das atividades da Igreja desde o início de junho por causa de denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Lembram do caso?”.

Acidente de moto

Segundo informações confirmadas por meio do perfil da Igreja Bola de Neve, Rina voltava de um culto em São João da Boa Vista. Ele estava pilotando uma moto junto com o grupo “Pregadores do Asfalto”, um motoclube composto por frequentadores da Bola de Neve. Ele teria perdido o controle da moto e caído na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro, em Campinas, interior de São Paulo.

Rina chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Ele teria fraturado a clavícula e sofreu uma parada cardíaca ao chegar no hospital, falecendo apesar dos esforços da equipe médica em tentar reanimá-lo.