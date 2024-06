Enteado de pastor da igreja Bola de Neve revela rotina de abusos

Nathan Gouvêa, de 30 anos, decidiu falar sobre as acusações de abuso contra o pastor Rinaldo Luiz de Seixas, depois que sua mãe, Denise Seixas, conseguiu uma medida protetiva de urgência contra o marido. Conforme publicado pelo UOL, Nathan revelou também ter sofrido agressões nas mãos do padrasto.

Em declaração, o rapaz afirmou que o padrasto é “o cara do morde e assopra”, e revelou que passou por agressões durante toda a infância. Ele tinha 6 anos quando a mãe se casou com Rinaldo, e passou a ter uma “relação de pai e filho” com ele. Agora, Nathan está ao lado da mãe nas acusações contra Rina.

Por meio de suas redes sociais, ele compartilhou registros de vídeo em que mostra a mãe sendo maltratada pelo marido. Agora, por meio de seus relatos, Nathan também compartilhou partes de sua história.

“Ele me chamava para jogar videogame. Uma vez, coloquei um CD úmido e o jogo não rodava. Para cada vez que eu tentava fazer o jogo funcionar e não dava certo, ele me dava um chute na cabeça”.

“Pai e filho”

Segundo Nathan, seu pai era ausente e ao passar a fazer parte da vida de Rinaldo ele começou a chamá-lo de “pai 2″, mas foi corrigido pelo pasto que exigiu ser chamado de “pai”.

“Eu não enxergava algumas coisas que ele já fazia comigo como ruins, mas, na verdade, como uma coisa que um pai deve fazer. Tinha 7 anos, estávamos eu e um amigo na casa de praia dançando aquela música ‘Olha a Onda’. Ele viu e ficou extremamente irritado, me bateu e deixou eu e meu amigo pelados numa sacada. Dava para todo mundo ver. Ficamos assim por horas”, revela.

Conforme o relato do rapaz, castigos como este voltaram a acontecer, assim como agressões e ameaças. “Estava fazendo muita falta no jogo e ele se irritou. Disse que eu ia levar um soco por cada falta que eu fizesse. No final, não me bateu”, revela.

Nathan ainda revela que o padrasto era quem tomava todas as decisões sobre todos os membros da casa. “Meu padrasto é um papa, não existe isso de alguém questioná-lo. É ele quem decide onde você vai trabalhar, com quem você vai se relacionar, em quem você vai votar. Sempre houve uma cultura de muito medo na minha casa. Quando ele chegava, eu me escondia. Era muito pesado, ele fazia terro psicológico o tempo todo”.

Finalizando seu relato, o rapaz ainda revela ter demorado para reparar nas agressões sofridas pela mãe, e afirma que somente em 2022 ela “deixou escapar” sobre as agressões físicas. Foi em 2023, depois de uma ameaça feita pelo padrasto, que ele decidiu publicar o vídeo de uma discussão.

Em sua defesa, Rinaldo afirmou que o enteado saiu de casa há 10 anos e que “não tem a mínima ideia do que ele e a esposa viveram”.