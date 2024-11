Fundador da Igreja Bola de Neve, apóstolo Rina morre em acidente de moto

O pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, de 52 anos, conhecido entre os frequentadores da Igreja Bola de Neve como ‘Apostolo Rina’, morreu neste domingo em um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro, em Campinas, São Paulo. As informações são do Uol.

ANÚNCIO

Segundo informações da Igreja, Rina retornava de um culto em São João da Boa Vista de moto, juntamente com o grupo ‘Pregadores do Asfalto’, o motoclube dos frequentadores da Bola de Neve, e na altura do km 131 da rodovia perdeu o controle da moto e caiu em alta velocidade..

A equipe de resgate da concessionária foi acionada e o pastor foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, segundo os socorristas, com fratura na clavícula, ,as as testemunhas disseram que ele aparentava ter fraturado várias costelas.

LEIA TAMBÉM:

Rina sofreu uma parada cardíaca assim que chegou ao hospital e embora a equipe tenha tentado reanimá-lo, ele faleceu.

O apóstolo Rina é um dos principais responsáveis pela fundação da Bola de Neve, atualmente com 560 igrejas em 34 países, que atrai muitos jovens por suas características de cultos diferenciados.

Entretanto, Rina estava afastado da Igreja desde junho, quando foi denunciado por sua esposa, a pastora e cantora Denise Seixas, por agressão.