Pastor líder da Igreja Bola de Neve tem 48 horas para entregar armas à Justiça

Foi determinado pela Justiça de São Paulo que o pastor Rinaldo Pereira entregue todas as armas que estão em sua posse. Conforme a publicação do G1, o líder religioso teria 48 horas desde a publicação da medida, no dia 10 de julho, para realizar a entrega. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 12.

Rina, como é conhecido, foi acusado de agredir a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Em junho ela conseguiu uma medida protetiva contra o marido depois de relatar episódios de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Desde então o pastor está proibido de manter qualquer tipo de contato com ela.

A decisão a respeito das armas foi assinada pelo desembargador Hugo Maranzano, que deu o prazo para a apreensão das armas de Rinaldo. Vale lembrar que a assessoria do pastor nega as acusações e afirma desconhecer “qualquer prática de violência”.

Denúncias realizadas

A pastora Denise Seixas prestou depoimento na Polícia Civil e revelou ter sofrido diversos tipos de agressão ao longo de todo seu relacionamento com o pastor. As agressões seriam desde xingamentos e ofensas a violência física.

O filho da pastora chegou a divulgar um vídeo em abril de 2023 no qual Rinaldo aparece dizendo que a esposa está “enlouquecida”. Com a publicação, ele ficou enfurecido e passou a praticar também violência psicológica.

Denise ainda conta que nos últimos meses, antes de colocar um fim no relacionamento, foi obrigada a gravar diversos vídeos desmentindo seu relato sobre as agressões para “proteger a reputação e imagem” de Rinaldo. Como foi possível perceber que ela lia um script, o pastor se enfureceu e teria jogado uma cadeira na direção da mulher.

Ela também relatou ter sido pressionada para manter relações sexuais com o pastor, além de perder o acesso às suas redes sociais e finanças.