USP e Unicamp são top 3 melhores universidades da América Latina

Após seis anos, a Universidade de São Paulo (USP) voltou ao topo no ranking da Times Righer Education, que lista as melhores universidades da América Latina. O ranking, divulgado nesta terça-feira, dia 12 de novembro, também contam com outras duas instituições brasileiras no TOP 3, sete no TOP 10 e 69 no TOP 100, dando um importante destaque ao Brasil, conforme informações do G1.

A chegada da USP ao topo da lista é um feito que não se repetia nos últimos seis anos, até então, na edição 2023, a Pontifícia Universidade Católica do Chile ocupava a primeira posição. Neste ano, os três primeiros lugares do ranking são ocupados por universidades brasileiras, sendo elas USP (1º), Unicamp (2º) e UFRJ (3º). Por sua vez, a Pontifícia Universidade Católica do Chile foi listada na quarta colocação, caindo três posições no ranking.

Confira a lista do TOP 10

Universidade de São Paulo (USP) Universidade de Campinas (Unicamp) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Pontifícia Universidade Católica do Chile Universidade Estadual Paulista (Unesp) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Tecnológico de Monterrey (México) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade do Chile Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Critérios de avaliação

Conforme a reportagem, os critérios utilizados para avaliar as instituições de ensino consideram fatores como o ensino e ambiente de aprendizagem; o ambiente de pesquisas considerando volume, investimento e reputação; a qualidade das pesquisas; a internacionalização e a indústria (renda e patentes).

No resultado apresentado, o Brasil se coloca como o país com maior número de universidades no Top 100, apresentando 69 instituições de ensino classificadas entre as melhores da América Latina.