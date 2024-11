Fuvest 2025: Candidatos realizarão a primeira fase do vestibular no próximo domingo

Uma semana após o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, estudantes que desejam tentar uma das vagas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP) se preparam para realizar a prova da primeira fase da Fuvest 2025. A prova, composta apenas por questões de múltipla escolha, está prevista para acontecer no próximo domingo, dia 17 de novembro.

Conforme informações do Jornal USP, 107.330 candidatos estão inscritos para realizar a Fuvest 2025 e disputar uma das 8.147 vagas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP). Das vagas, 4.888 são de ampla concorrência, 2.053 para egressos de escolas públicas e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas e autodeclaradas negras, de cor preta ou parta, e indígenas.

Locais de prova já podem ser consultados

Recentemente, a Fuvest 2025 disponibilizou por meio da área do candidato a consulta aos locais de aplicação da prova. Ao acessar a página, cada estudante poderá verificar o endereço do local em que realizará a primeira fase do vestibular. Uma dica valiosa para evitar atrasos e preocupações no dia do exame é se planejar com antecedência para chegar ao local de aplicação da prova com tempo de sobra antes dos portões chegarem.

Datas importantes

Os candidatos que irão prestar a Fuvest 2025 também devem se atentar a uma série de datas importantes para o acompanhamento do processo seletivo. Confira abaixo: