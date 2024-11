Fuvest 2025: Locais de prova podem ser consultados a partir desta sexta-feira

Os estudantes que irão prestar a Fuvest 2025 já podem conferir o local onde realizarão a primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). A informação foi divulgada pela organização por meio da Área do Candidato, nesta sexta-feira (1º).

Para consultar o local de realização da prova da primeira fase, que ocorre no dia 17 de novembro, os candidatos deverão acessar a Área do Candidato com login e senha pré-determinados.

Uma das principais recomendações da organização é para que os candidatos vejam o local de prova com antecedência e se preparem para realizar o trajeto em dia da semana e horário semelhante ao que realizarão a primeira fase do vestibular. É recomendado ainda calcular o tempo de trajeto com uma certa sobra, evitando assim chegar ao local de aplicação da prova com atraso, o que acarretará na desclassificação do candidato.

Primeira fase da Fuvest 2025

A primeira fase da Fuvest 2025 acontece no dia 17 de novembro. Mais de 107 mil pessoas se inscreveram para prestar o vestibular, sendo que destes 11,2 mil são alunos que realizarão a prova como treineiros e não concorrem às vagas da universidade.

Neste ano a USP disponibilizou mais de 180 cursos divididos entre as áreas de ciências biológicas, exatas e humanas que estão distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa localizadas em sete cidades do estado de São Paulo.

A lista com os candidatos classificados para a segunda fase da Fuvest 2025 será divulgada no dia 2 de dezembro, com as provas sendo realizadas nos dias 15 e 16 do mesmo mês.

