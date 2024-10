Fuvest divulga relação de candidatos por vagas para o vestibular 2025

A primeira fase da Fuvest 2025 deve acontecer no dia 17 de novembro e conta com 107.330 candidatos inscritos. Com a confirmação do número de candidatos, foi divulgado nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, um dos dados mais aguardados pelos estudantes: a relação entre o número de candidatos e as vagas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP).

Assim como nos anos anteriores, os cursos mais buscados pelos candidatos estão relacionados com a área da saúde. Medicina segue sendo o curso mais concorrido, com 96,5 candidatos disputando uma mesma vaga. Apesar do alto índice, o número é relativamente menor do que no ano passado, quando a relação era de 117,6.

Confira a lista com os cursos mais procurados:

Medicina em São Paulo – 96,5 candidatos por vaga

Psicologia em São Paulo – 55,6 candidatos por vaga

Relações internacionais – 42,5 candidatos por vaga

Psicologia em Ribeirão Preto – 35,3 candidatos por vaga

Audiovisual – 32,3 candidatos por vaga

Publicidade e Propaganda – 28,6 candidatos por vaga

Ciências Biomédicas - 26,3 candidatos por vaga

Jornalismo – 26,2 candidatos por vaga

Medicina Veterinária - 20,5 candidatos por vaga

Fisioterapia – 20,3 candidatos por vaga

Datas importantes

A primeira fase da Fuvest 2025 acontecerá no dia 17 de novembro deste ano, sendo que a segunda fase deve acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro, com as provas específicas sendo aplicadas entre os dias 9 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025.

A divulgação dos locais de prova para a primeira fase está prevista para o dia 1 de novembro.

Informações: G1