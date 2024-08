Fuvest anuncia datas do Vestibular para 2025 e abre inscrições na próxima semana

Considerado um dos principais vestibulares do país, a Fuvest anunciou as datas do calendário para o processo seletivo de 2025. Ofertando mais de 8,1 mil vagas para a Universidade de São Paulo (USP), as inscrições para o vestibular serão abertas já na próxima semana.

Conforme publicado pelo UOL, as inscrições terão início no dia 19 de agosto, e ficarão abertas até 08 de outubro. Neste ano, os interessados em concorrer a uma das vagas na USP deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$211. O processo de concessão da isenção das taxas de inscrição já foi finalizado e os pedidos válidos foram aceitos pela Fuvest.

Principais datas

O vestibular da Fuvest é conhecido por ser um dos mais concorridos do país. Ele é composto por duas fases, sendo a primeira com questões objetivas. Para participar da segunda fase, os candidatos precisam obter ao menos 30% da pontuação total da prova.

Na segunda fase, serão realizadas questões objetivas conforme a área do conhecimento do curso pretendido pelo estudante. Elas são divididas em dois dias de prova, sendo o primeiro focado em Português e na Redação, e o segundo com questões de duas a quatro disciplinas de acordo com o curso escolhido.

Vale lembrar que os candidatos aos cursos de Música, Artes Visuais e Artes Cênicas também precisam passar pela prova de avaliação de Competências específicas.

Neste ano, o vestibular específico para o curso de Medicina também foi alterado. Ele será de ingresso unificado, sendo que o candidato deverá colocar uma ordem de preferência entre os campus em que o curso é ofertado. Os três campi de Medicina da USP estão localizados nas cidades de São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto.

As provas da primeira fase estão previstas para acontecer em 17 de novembro, enquanto as da segunda fase acontecem nos dias 15 e 16 de dezembro.