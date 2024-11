Fatecs-SP abrem inscrições para o vestibular 2025 na quarta-feira

A partir da próxima quarta-feira (dia 13), estudantes que concluíram o ensino médio podem se inscrever para o vestibular 2025 das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), cuja prova está marcada para o dia 12 de janeiro.

A inscrição vai até o dia 11 de dezembro no site do Vestibular das Fatecs.

As Fatecs oferecem para o ano que vem mais de 90 cursos superiores na área de tecnologia, com vagas em todo o estado. No ano passado, foram mais de 20 mil vagas disponibilizadas.

No começo da semana o Centro Paula Souza, responsável pelo vestibular da Fatec. Divulgará o novo site do processo seletivo, com formulários de inscrição e informações sobre os cursos, o número de vagas e as unidades responsáveis.

Confira o cronograma do vestibular 2025: