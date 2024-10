Unicamp divulga gabarito do vestibular 2025; saiba como consultar

A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, divulgou na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, o gabarito oficial das questões que integraram a primeira fase do vestibular 2025.

Os candidatos que realizaram a prova no último domingo, dia 20 de outubro, já podem consultar as respostas oficiais por meio do portal da Comvest, comissão organizadora da prova. Na publicação, foi confirmada a anulação da questão número 53 das provas modelo Q e Z, na disciplina de matemática. Conforme noticiado previamente, a questão foi anulada devido a presença de um erro em seu enunciado. Desta forma, em concordância com o artigo 27 da Resolução do Vestibular Unicamp 2025, a pontuação referente à questão (1 ponto) será atribuída aos candidatos presentes na prova.

Vale lembrar que a pergunta também estava presente nos demais modelos de prova, porém com outra numeração.

A lista de aprovados na primeira fase do Vestibular Unicamp 2025 será divulgada no dia 22 de novembro, junto aos locais de prova da segunda fase e a nota de corte de cada curso.

Abstenção de 7,2%

O vestibular Unicamp 2025 foi o primeiro a ser realizado em um novo horário devido a interferência de eventos climáticos extremos nas edições anteriores. Desta forma, os candidatos compareceram aos locais de prova no período da manhã.

Ao todo, 58.489 candidatos realizaram a prova na expectativa de conquista uma das 2.537 vagas nos 69 cursos de graduação oferecidos pela universidade, que é considerada uma das melhores do país.

Dos 63.004 inscritos, 4.515 candidatos não compareceram, representando um total de 7,2% de abstenção.