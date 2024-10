Vestibular Unicamp 2025: Quando sai o gabarito oficial da prova?

Durante a manhã do dia 20 de outubro, candidatos de todo país realizaram a prova da primeira fase do vestibular Unicamp 2025. Em meio a correções extraoficiais e pronunciamentos da Comvest, comissão organizadora do vestibular, foi confirmada a anulação de uma das questões da prova de matemática.

Conforme publicado pelo G1, a questão anulada é referente à prova de matemática, e todos os candidatos receberão 1 ponto devido ao erro no desenvolvimento da pergunta, que não possuía alternativa correta entre as respostas listadas.

Durante uma correção extraoficial da prova, o G1 identificou que o erro em questão estava na questão de número 53 nas provas Q e Z, porém, como todas as provas possuem as mesmas questões, somente com ordenação variada, todos os candidatos terão a anulação.

O que diz a Comvest

Em nota emitida horas depois da realização da prova, a Comvest declarou que todos os candidatos presentes na prova receberão 1 ponto pela questão anulada.

“A Comvest informa que irá anular a questão 53 (modelo Q e Z) de matemática, devido a um equívoco em seu enunciado. Conforme o Art. 27 da Resolução do Vestibular Unicamp 2025, a pontuação (1 ponto) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova”.

Até o momento não foram divulgadas correções oficiais realizadas pela Comvest, porém é possível conferir a correção simultânea das questões em diversos portais. Vale lembrar que o gabarito oficial validado pela Comvest será divulgado apenas na quarta-feira, dia 23 de outubro.