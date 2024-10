Ivete Sangalo cai na prova da primeira fase do vestibular da Unicamp 2025

A Unicamp realizou hoje a prova da primeira fase de seu vestibular 2025. Candidatos apontaram a presença curiosa da música ‘Macetando’, de Ivete Sangalo, entre as questões de Português. Abordava-se o duplo sentido da palavra no refrão do hit de Carnaval da cantora e compositora baiana.

Caíram também o uso de gírias pela geração Z e temas sociais, numa prova considerada ‘interpretativa’. As questões climáticas também estiveram presentes na prova, com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Ao todo, 63.004 estudantes de todo o país se inscreveram para a 1ª fase e disputam 2.537 vagas em 69 cursos superiores. Foram 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira:

12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; 12 questões de Matemática; 7 questões de História; 7 questões de Geografia; 3 questões de Filosofia; 3 questões de Sociologia; 7 questões de Física; 7 questões de Química; 7 questões de Biologia; 7 questões de Inglês.

Cada questão tem quatro alternativas e vale um ponto.