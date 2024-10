Vestibular Unicamp 2025: Saiba o que os candidatos podem e não podem levar para a prova deste domingo

Os 63.004 candidatos que concorrem a 2.537 vagas nos 69 cursos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) devem prestar a primeira fase do Vestibular 2025 neste domingo, dia 20 de outubro, às 9 horas da manhã.

Conforme informações disponibilizadas no portal da universidade, os candidatos receberam um e-mail da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) contendo informações importantes para a realização da prova. No e-mail existem informações sobre datas, horários e local de aplicação do exame.

Desta vez, em formato inédito, o vestibular será realizado no período da manhã, com início previsto para as 9 horas. Com isso, os candidatos são orientados a chegar para a prova pelo menos 1 hora antes do fechamento dos portões.

Na data será aplicada uma prova contendo 72 questões de múltipla escolha. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e a duração máxima do exame é de 5 horas.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 22 de novembro, sendo que os candidatos deverão realizar a segunda fase nos dias 1 e 2 de dezembro. Candidatos a cursos que exigem provas de habilidades específicas deverão realizar os exames no período de 11 a 13 de dezembro, a exceção dos candidatos ao curso de música, que já realizaram a etapa entre os dias 20 e 30 de setembro.

O que levar?

Os candidatos que vão prestar a primeira fase do vestibular Unicamp 2025 deverão comparecer ao local de provas com documento de identidade original e indicado na inscrição, canetas de cor preta e tubo transparente, lápis preto e borracha. Os estudantes também poderão utilizar uma régua transparente e um compasso. É permitido entrar na sala de prova com água, sucos, chocolates e alimentos leves.

O que não levar?

Nos locais de prova não será permitido utilizar aparelhos celulares, relógios de qualquer tipo e qualquer outro equipamento eletrônico. Também está proibida a utilização de corretivo líquido, lapiseira, caneta marca-texto, boné, chapéu e outros materiais considerados estranhos à prova.