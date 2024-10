Vestibular Unicamp 2025: em meio a alerta climático, prova será realizada neste domingo (20)

Será realizada neste domingo, 20 de outubro, a primeira fase do Vestibular Unicamp 2025. Conforme consta no edital do processo seletivo para a Universidade Estadual de Campinas, a prova será realizada pela primeira vez no período da manhã, iniciando às 9 horas. A medida em questão é uma forma de amenizar possíveis efeitos causados por “eventos climáticos extremos” e foi determinada pela organização da prova após problemas identificados em anos anteriores. Vale lembrar que o estado de São Paulo está em estado de alerta para tempestades e fortes ventos entre os dias 18 e 20 de outubro.

Desta forma, além de se atentarem a mudança de horário, informada em edital publicado no mês de agosto, os alunos também devem se preparar para a prova com antecedência, conferindo o local de aplicação e separando os itens e documentos que precisam ser levados no dia da prova.

A principal orientação é para que os candidatos se preparem com roupas confortáveis e cheguem ao local de aplicação da prova ao menos 1 hora antes do horário previsto para o fechamento dos portões.

Confira a lista de itens que os candidatos podem levar

Para prestar o vestibular Unicamp 2025, os candidatos devem comparecer ao local de aplicação da prova indicado previamente levando um documento de identidade original, caneta na cor preta em tubo transparente e lápis preto.

Os candidatos poderão entrar nos locais de prova levando os seguintes itens:

Documento de identidade original informado no momento da inscrição (RG, Passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório, carteira expedida por ordens de classe ou conselhos reconhecidos por lei, CNH emitida recentemente);

Caneta de cor preta com tubo transparente;

Lápis preto;

Borracha;

Régua transparente;

Compasso;

Alimentos e bebidas (água, refrigerante, suco, doces, balas e alimentos leves).

No local de aplicação da prova não será permitido o uso dos seguintes itens:

Celulares;

Relógios;

Corretivo líquido;

Lapiseira;

Marca-texto;

Boné;

Chapéu ou quaisquer outros materiais estranhos à prova.

Vale lembrar que a lista de materiais permitidos muda conforme o vestibular prestado pelo candidato, desta forma, é recomendado se atentar ao descrito no edital com antecedência a data de aplicação do exame.