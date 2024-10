Novo apagão em SP? Defesa Civil alerta para chuva e ventos intensos entre sexta e domingo

Mal a cidade de São Paulo se recupera de um dos mais graves apagões registrados no país em função de um temporal que caiu na semana passada e já há um alerta da Defesa Civil de novas tempestades na região metropolitana e litoral.

De acordo com a Defesa Civil, uma frente fria passará pela região sudeste no final de semana e trará muita chuva, acompanhada de raios, ventos de mais de 60 km/h e até granizo, em pontos isolados do estado.

O acumulado previsto de chuva pode chegar a 200 mm em algumas regiões do estado, com forte potencial para gerar enchentes e deslizamentos.

DE ACORDO COM A DEFESA, OS ACUMULADOS DE CHUVA PREVISTOS SÃO:

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.

Orientações da Defesa Civil durante temporais: