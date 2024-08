Unicamp anuncia mudança histórica em seu vestibular e pode criar tendência

Pela primeira vez na história o vestibular da Unicamp será realizado no período da manhã. Conforme publicado pelo G1, a informação foi confirmada pela comissão organizadora na última quinta-feira (1), data que também marcou a abertura do período de inscrições para o vestibular 2025.

ANÚNCIO

A Comvest, responsável por realizar o vestibular da instituição de ensino, afirmou que a mudança no horário de aplicação das provas foi impulsionada pela mudança climática. Eventos climáticos extremos, como fortes ondas de calor e chuvas intensas, teriam impulsionado a mudança, visto que são comuns na época do ano em que as provas da instituição são realizadas.

Em declaração, o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, revelou que o cancelamento de alguns exames em decorrência de problemas causados por efeitos climáticos alertou a instituição.

“A nossa preocupação é aquilo que tem se apresentado na prova ao longo dos últimos anos: os eventos climáticos extremos que acontecem no verão. Nós tivemos, nos últimos anos, de forma leve, umas quedas de energia, problemas em ar-condicionado, além de alguns exames que ficamos sabendo que tiveram que ser cancelados por conta disso. E nós não queremos fazer isso”.

Como ficam as provas com as mudanças?

Agora, com as mudanças anunciadas, as provas de primeira e segunda fase do vestibular 2025 da Unicamp passam a ser realizadas às 9 horas da manhã e seguem com cinco horas de duração. A orientação é para que os candidatos cheguem aos locais de prova às 8 horas da manhã. A primeira fase acontece no dia 20 de outubro, já a segunda nos dias 1 e 2 de dezembro.

Além disso, a instituição também anunciou mudanças nas provas aplicadas aos treineiros. Os estudantes que não concluíram o ensino médio e querem participar da prova para ter a experiência agora passam a precisar escolher uma “carreira”. As opções ofertadas são as seguintes:

Treineiros de Ciências Humanas/Artes;

Treineiros de Ciências Exatas/Tecnológicas;

Treineiros de Ciências Biológicas/Saúde;

A classificação dos treineiros será divulgada e os candidatos receberão um certificado de participação, mas não participarão das provas de habilidades específicas e não são convocados para a realização das matrículas.