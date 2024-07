Vestibular 2025: Unicamp divulga edital do Vestibular 2025

Foi divulgado o edital do Vestibular 2025 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por meio do documento, publicado no site oficial da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), também foram divulgadas datas importantes referentes ao calendário do processo seletivo para o ano de 2025.

ANÚNCIO

Segundo o site da instituição, as inscrições para o vestibular serão abertas no dia 1º de agosto e tem como prazo final o dia 30 do mesmo mês. A primeira fase das provas será realizada no dia 20 de outubro, enquanto a segunda fase está programada para os dias 1 e 2 de dezembro de 2024.

Alunos que se candidatarem aos cursos de Música deverão realizar as provas de Habilidades Específicas no mês de setembro, entre os dias 20 e 30. Por sua vez, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança terão as provas específicas realizadas em entre os dias 11 e 13 de dezembro, após a segunda fase das provas.

A lista de aprovados na primeira chamada está prevista para ser divulgada no dia 24 de janeiro de 2025, com a matrícula para os aprovados sendo realizada no mesmo mês.

Alteração no horário das provas

A primeira fase do vestibular da Unicamp 2025 está prevista para acontecer no dia 20 de outubro de 2024, a partir das 9 horas da manhã. A prova terá duração de cinco horas e será composta por 72 questões objetivas incluindo as disciplinas de língua portuguesa, matemática, filosofia, sociologia, biologia, física, geografia, história, inglês e química.

Por sua vez, as provas da segunda fase estão previstas para acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro de 2024, também começando às 9 horas da manhã. Nesta etapa os candidatos precisarão responder questões específicas para as áreas de estudo escolhidas, além de uma redação e questões interdisciplinares.