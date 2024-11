Veja as datas do Vestibular 2025 da USP, Unesp e Unicamp

O processo seletivo das principais universidades públicas do Estado de São Paulo já começou e neste mês de novembro da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizam as provas de primeira fase. Unicamp, que já aplicou a prova de primeira fase, realiza a segunda do vestibular para 2025.

ANÚNCIO

As três universidades somadas tiveram mais de 230 mil candidatos inscritos para disputar uma vaga nas universidades.

Há ainda o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), cujas inscrições serão abertas em fevereiro de 2025 e deve oferecer mais de 25 mil vagas nos 420 polis espalhados pelo estado de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Pelo menos 370 mil estudantes da rede estadual e redes públicas fizeram o Provão Paulista Seriado para concorrer a 15.390 vagas exclusivas para a USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatec. O resultado e a primeira chamada saem em 20 de janeiro.

Confira o calendário de vestibular do mês de novembro:

Unesp

Provas: 1ª fase: 15 de novembro 2ª fase: 10 e 11 de dezembro

Inscritos: 64.851 candidatos

ANÚNCIO

Áreas mais concorridas: Medicina é o curso mais procurado com 261,2 candidatos por vaga. Em segundo está psicologia (integral) em Bauru com 46,6 candidatos por vaga e em terceiro está direito (matutino), em Franca 41 candidatos por vaga.

Locais de prova: 6 de novembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

USP

Provas: 1ª fase: 17 de novembro 2ª fase: 15 e 16 de dezembro 3ª fase: entre 9 de dezembro e 9 de janeiro (a depender da carreira)

Inscritos: 107.330 candidatos

Áreas mais concorridas: Medicina tem uma relação de 96,5 candidatos por vaga, seguido de psicologia com 55,6 candidatos por vaga e relações internacionais tem 42,5 candidatos por vaga.

Locais de provas: Divulgados no dia 4 de novembro

Resultado: 24 de janeiro de 2025

Unicamp

Provas: 1ª fase: 20 de outubro 2ª fase: 1 e 2 de dezembro

Inscritos: 63 mil candidatos

Áreas mais concorridas: Medicina tem 266,5 candidatos por vaga, seguido de Ciência da Computação (noturno) 73,1 e Arquitetura e Urbanismo (noturno) com 71,8.

Locais da segunda fase da prova: 22 de novembro

Resultado: 24 de janeiro de 2025