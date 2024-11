Vestibular São Paulo: PUC prorroga inscrições até terça-feira (dia 12)

Estudantes do ensino médio interessados em participar do vestibular da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) para 2025 têm até a próxima terça-feira (12) para fazer a inscrição. O prazo foi prorrogado.

ANÚNCIO

A taxa de inscrição é de R$ 200 e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

A universidade oferece para o próximo ano 2.382 vagas em 33 cursos de graduação, distribuídos em cinco campi em São Paulo. Para ver a relação completa de cursos e a quantidade de vagas oferecidas, clique aqui.

O vestibular será feito de forma presencial no dia 24 de novembro, em local a ser confirmado. A prova começa às 14h e tem 4 horas de duração.

A relação dos aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 10 de dezembro, a partir das 18h, no site da Universidade.

No vestibular do ano passado, o curso mais procurado foi o de Medicina, no campus de Sorocaba, que teve 16,05 candidatos por vaga, seguido por relações internacionais, com 8,16 candidatos/vaga.

Para mais informações, leia o Manual do Candidato ou entre em contato pelo Wahstapp 3670-8080. O email de contato é vestibular@fundasp.org.br.